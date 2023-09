Pogba, parla Pimenta: "Paul non ha voluto infrangere le regole"

Paul Pogba è risultato positivo al doping , precisamente al testosterone, rilevato in un controllo antidoping effettuato al termine della gara tra Udinese e Juve. Il Tribunale Nazionale Antidoping lo ha sospeso in via cautelare e il calciatore non potrà scendere in campo fino alle contro-analisi.

Pogba, le parole di Pimenta

Se Pogba non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a farlo è la sua agente Rafaela Pimenta: "Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole", queste le parole rilasciate a seguito della notizia della positività.

La nota della Juventus

In merito anche il club bianconero ha espresso la sua posizione sull'accaduto con un comunicato: "Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali".