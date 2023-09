Juve, Allegri spera nel recupero di Chiesa: cosa filtra dalla Continassa

C'è ottimismo in casa Juventus per quanto riguarda la condizione di Federico Chiesa . I controlli hanno evidenziato che non ci sono lesioni in seguito al risentimento muscolare agli adduttori, ma si è trattato di un semplice affaticamento .

Chiesa in campo contro la Lazio?

Questo permette ad Allegri di tenere in considerazione Chiesa per il match di sabato con la Lazio, anche se la situazione dovrà essere valutata quotidianamente. Al momento le sensazioni sono positive, con il tecnico bianconero che spera di poter inserire Chiesa al fianco di Vlahovic nel primo scontro diretto della stagione, in modo da dare continuità a quanto visto di buono nel corso delle prime tre partite di Serie A. Le alternative per Allegri non mancano, visto che Milik e Kean scalpitano per scendere in campo dal primo minuto.