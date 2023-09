Bonucci, tutta la verità: "La Juve mi ha umiliato". Poi il retroscena sui compagni

Intervistato da Sport Mediaset, Leonardo Bonucci ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'addio alla Juventus e in seguito alla firma con l'Union Berlino. Il centrale difensivo ha voluto precisare alcuni aspetti che, secondo la propria versione, non sono veritieri. Nella giornata di ieri, inoltre, c'è stato anche un attacco via social della moglie nei confronti del club bianconero. "Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall'allenatore - ha esordito Bonucci - è falso che a ottobre e a febbraio mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Anzi, a fine maggio avevo dato la mia disponibilità per essere la quinta/sesta scelta in difesa, a fare la chioccia".