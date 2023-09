Juve, sfida social tutta da ridere tra Rosucci, Gatti, Fagioli e Girelli

Rosucci-Gatti vs Fagioli-Girelli

L'obiettivo? Costruire la miglior squadra possibile scegliendo tra un giocatore della Juve e una giocatrice della Juve Femminile che, di volta in volta, Rosucci-Gatti e Fagioli-Girelli sono stati chiamati a scegliere.

Particolarmente divertente il siparietto che s'è innescato tra Gatti e Fagioli che hanno "litigato" in merito alla skill della velocità: "Dai, solo 66!" ha sbottato Gatti commentando la sua card che è stata scartata da Fagioli: "Troppo scarso questo qui..." ha ironizzato il centrocampista. Gatti ha ricambiato la frecciatina nel momento in cui è stata svelata la card di Fagioli: "Come fa ad avere quel 76!". Rosucci e Gatti hanno deciso di giocare con il 3-4-1-2, Fagioli e Girelli hanno scelto il 3-5-2: il modulo di Max Allegri.