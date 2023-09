Pirlo jr. e la rivelazione su Chiesa: c'entra un'esultanza

Inizio di campionato spaziale per Federico Chiesa: tre gol e una forma fisica ritrovata al meglio nel nuovo ruolo al fianco di Vlahovic in attacco. Dopo l'ultima partita prima della pausa per le nazionali contro l'Empoli, l'ex Fioretina è tornato a segnare. E l'esultanza per la rete contro la Lazio aveva una dedica speciale.