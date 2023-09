Sorpresa Juve, alla Continassa c'è Spalletti: i dettagli

La Juventus ha aperto le porte della Continassa per permettere ai tifosi invitati di assistere alla seduta , in vista del match di sabato col Sassuolo .

Perché Spalletti è alla Continassa?

Nell'impianto sportivo bianconero c'è anche Luciano Spalletti. Il Commissario Tecnico della nazionale ha fatto visita alla Juve, cogliendo l'occasione per assistere al lavoro degli italiani presenti in rosa. Spalletti si è visto parlare con la dirigenza bianconera poco dopo l'inizio dell'allenamento, in particolare con Pessotto e Scanavino. Il CT è stato anche salutato dai calciatori e da Allegri prima di iniziare il lavoro.