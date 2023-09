Juve, Allegri preoccupato: si fermano due bianconeri

C'è un po' di preoccupazione in casa Juventus per quanto accaduto nel corso dell'allenamento a porte aperte di questa mattina, al quale ha assistito anche Luciano Spalletti.

Juve, si fermano Rabiot e Alex Sandro

Nel corso della seduta in vista del match col Sassuolo, si sono fermati Alex Sandro e Rabiot. Il brasiliano è uscito dal campo zoppicante, mentre il centrocampista ha rimediato una botta in seguito a un contrasto e per lui non sembrano esserci conseguenze preoccupanti. Entrambi, comunque, saranno attentamente valutati nelle prossime ore per definire l'eventuale disponibilità per la sfida con la formazione neroverde di Dionisi.