Il clamoroso autogol di Viña in Sassuolo-Juve: la rete in scivolata

Sassuolo-Juve, l'autogol di Viña

Il terzino ex Roma ha fatto l'autogol che ha regalato il pareggio alla squadra di Massimiliano Allegri. Grandissimo cross di Chiesa dalla sinistra sul secondo palo per McKennie. L'americano doveva solo appoggiarla dentro ma viene anticipato in scivolata da Viña che però mette la palla nella sua porta.