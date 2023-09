Juve, Yildiz imita Del Piero: gol, assist e dedica ad Alex con la Next Gen

Autogol e papere al Mapei Stadium dove la Juve è uscita sconfitta 4-2 contro il Sassuolo , super gol (il primo tra i professionisti) e lampi di genio firmati Yildiz ad Ancona dove la Juventus Next Gen ha vinto la sua prima partita stagionale nel girone B di Serie C imponendosi 2-1.

Il sabato bianconero è stato dai due volti: quello triste e deluso degli uomini di Allegri e quello sorridente e soddisfatto dei ragazzi di Brambilla, trascinati dal talento turco.

Yildiz, gol spettaccolare con la Juve Next Gen ad Ancona

Schierato come trequartista con la maglia numero 10, Kenan Yildiz ci ha messo un paio di minuti per dimostrare, semmai ce ne fossero stati dubbi, di essere di un'altra categoria mandando in porta Turicchia che ha sfiorato il vantaggio. Al 38' si è messo in proprio con un assolo da urlo: botta all'incrocio dei pali dopo una magistrale conduzione del pallone e nessuno scampo per il portiere Vitali con tanto di esultanza alla Del Piero. Lingua tirata fuori e corsa verso la bandierina per essere festeggiato dai compagni di squadra.