Juve, Allegri non fa 113: la curiosità sulla formazione contro il Sassuolo

Sassuolo-Juventus è andata in archivio tra autogol e papere lasciando dietro di sé non solo l'amarezza per i tifosi bianconeri, che hanno visto la propria squadra del cuore uscire sconfitta 4-2 dal Mapei Stadium, ma anche alcune curiosità statistiche.

La più particolare relativa è relativa a Massimiliano Allegri: per la prima volta dal suo ritorno alla Juventus, dalla stagione 2021/2022, l'allenatore ha scelto una formazione uguale a una che aveva già schierato in precedenza. Per la precisione 112 formazioni differenti in 112 partite considerando tutte le competizioni. A evidenziarlo è Opta.

Juve, le statistiche sorridono a Berardi e al Sassuolo Sempre Opta ha puntato i fari su altre due dettagli per gli appassionati dei numeri: Domenico Berardi ha preso parte a cinque gol (2 reti, 3 assist) nelle sue ultime sei sfide di Serie A contro la Juventus dopo che non aveva messo a segno nessuna rete contro i bianconeri in tutte le precedenti sette nella competizione. Infine, è la prima volta in Serie A in cui il Sassuolo ha segnato quattro gol in una sfida contro la Juventus: in precedenza, al massimo ne aveva realizzati tre (3-3, 15 luglio 2020) con Roberto De Zerbi alla guida.

Iscriviti alla newsletter JUVENTUS Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA