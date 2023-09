Juve, Allegri si aggrappa a Chiesa: il dato che premia il bianconero

Juve, spicca Chiesa

A spiccare tra i bianconeri è stato Federico Chiesa. L'attaccante bianconero si è rivelato il migliore in campo della Juve al Mapei Stadium, autore del gol del momentaneo 2-2. Una rete che alimenta un dato importante che riguarda l'intero collettivo bianconero, visto che l'attaccante ha partecipato a otto gol (sei reti e due assist) nelle ultime 10 presenze in Serie A; in particolare, nessun bianconero è stato coinvolto in così tante reti da maggio in poi nella competizione. Una statistica che certifica l'importante momento di Chiesa.