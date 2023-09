Lichtsteiner su Bonucci: "Tra lui e la Juve si è complicato tutto a Oporto"

Lichtsteiner rivela: "Tra Juve e Bonucci rapporti difficili da anni"

Lo svizzero ha parlato così della situazione del suo ex compagno: "Mi ricordo ancora quella partita contro il Porto in Champions League in cui è andato in tribuna. Da lì, secondo me, i rapporti sono diventati difficili tra loro. Poi quando è tornato dal Milan non sembrava comunque tutto sistemato. La difficoltà di un giocatore è che, anche se hai vinto tanto, appena non rendi più come prima giustamente la squadra si guarda attorno. L’unico punto che a me non è piaciuto è stato lavare i panni in pubblico. Certe cose non sono facili da accettare, magari come giocatore pensi di aver ragione. Io avrei fatto le cose diversamente, anche a distanza di due o tre anni per capire meglio. Sono cose che fanno parte della vita".