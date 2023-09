Juve, Chiesa: "Con Vlahovic rapporto speciale. Eravamo amici già a Firenze"

Un inizio di stagione straripante, sia in campo che fuori. Federico Chiesa si sta prendendo sulle spalle questa Juventus . Anche nella vittoria casalinga contro il Lecce è stato tra i migliori in campo ed è intervenuto ai microfoni nel post partita.

Juve, le parole di Chiesa

Queste le sue parole a Dazn: "Il mister mi ha detto di stare più vicino alla porta e credo che lo stia facendo. Milik e Kean sono grandi giocatori che ci potranno dare una mano. Vlahovic? Ho un rapporto speciale con lui, lo conosco da quando eravamo a Firenze. Siamo amici già da lì. Non vi posso dire quello che gli ho detto quando è entrato, sono cose di campo [ride, ndr]. Tutti e quattro ci fermiamo a fine allenamento a fare le gare di tiri".

Chiesa: "Vogliamo tornare in Champions"

Chiesa continua analizzando la gara contro il Lecce: "Nel primo tempo avevamo ancora scorie da Reggio Emilia, avevamo giocato solo tre giorni fa. Comunque vogliamo pressare alto ed essere propositivi come ci chiede il mister. E nel secondo tempo abbiamo portato a casa tre punti contro il Lecce, che ci era davanti. Quando indossi questa maglia le responsabilità ce l'hai: una storia grandissima fatta di tanti trofei, e la responsabilità è tanta. All'interno dello spogliatoio abbiamo tanta leadership e giovani che vogliono dimostrare. Quest'anno siamo partiti con entusiasmo e vogliamo tornare in Champions".

Chiesa e il calcio moderno

Infine una riflessioni sullo stile di gioco: "In questo inizio di campionato abbiamo dimostrato che il calcio moderno è fatto di pressing e non di aspettare l'avversario. Non si può sempre pressare, ma stiamo cercando di remare tutti sulla stessa strada. Poi bisogna anche capire i momenti della partita per non ripetere quello fatto contro il Sassuolo e stasera lo abbiamo fatto bene: nel primo tempo non riesce e nel secondo porti a casa i tre punti".