Juve-Lecce, le pagelle bianconere: Chiesa l'uomo in più, Cambiaso da rivedere

Le pagelle della Juve dopo la vittoria sul Lecce per 1-0.

Allegri (all.) 6

Serviva una risposta dopo il crollo con il Sassuolo e arriva, ma per metà gara la Juve non pare guarita e viene sommersa dai fischi. Più energia e presenza scenica nella ripresa, quando Milik riporta la serenità e la Signora al secondo posto per una notte.

Szczesny 6

Dall’incubo con il Sassuolo a una serata da spettatore.

Rugani 6

Esordio stagionale e da titolare con una prova solida. Si arrende per un problema fisico.

Gatti (27’ st) 6

Non trema dopo i disastri con il Sassuolo.

Bremer 6

Krstovic lo tiene sempre in allarme; un paio di incertezze ma anche diversi anticipi.

Danilo 6

Il bello: l’assist profondo che manda Chiesa in porta. Il brutto: gli errori di misura in palleggio.