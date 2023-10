Juve, la Curva Sud torna per il derby ma "la protesta va avanti"

Juve, la Curva Sud torna allo Stadium

Questo il comunicato: "Siamo entrati nella settimana del Derby della Mole. La Signora, allo Stadium, potrà tornare a contare sulla propria Curva per superare l'ostacolo granata: il cuore pulsante del tifo bianconero sarà presente all'Allianz sabato. Come preannunciato negli scorsi giorni, la Curva, dopo l'ingresso allo stadio in occasione del match contro la Lazio e dopo la trasferta del Mapei contro il Sassuolo, aveva deciso di disertare l'appuntamento casalingo contro il Lecce. Il motivo è sempre lo stesso non si sono ancora fatti passi in avanti per permettere ai ragazzi della Curva la libertà di tifare, con tamburi, fumogeni, bandiere e striscioni. Tutto ciò che è normale in qualunque stadio italiano, non è ammesso per gli Ultras bianconeri all'Allianz Stadium".

"I bianconeri potranno contare sulla spinta della Curva"

La nota ufficiale conclude parlando anche della recente trasferta a Bergamo: "La Curva ha dovuto per forza di cose saltare anche la partita contro l'Atalanta, ma per il semplice motivo dovuto alla ristrutturazione del settore ospiti del Gewiss Stadium: troppo pochi i biglietti per contenere tutta la Curva della Signora. Ma ora, come già annunciato negli scorsi giorni, gli Ultras sono pronti a tornare. La protesta della Curva va ovviamente avanti; ma vista l'importanza storica di una partita così sentita per la città di Torino e non solo, il Dodicesimo uomo in campo non ha intenzione di lasciare da sola la sua Signora. I ragazzi di Allegri contro gli odiati rivali granata potranno contare sulla spinta della Curva. In uno Stadium che, finalmente, tornerà a ruggire".