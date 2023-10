Allegri acclamato dai tifosi: ecco i cori a fine partita

Da #AllegriOut ai cori dei tifosi all' Allianz Stadium dopo il successo nel derby contro il Torino (2-0) che ha permesso alla Juve di centrare la quinta vittoria in otto giornate di campionato. Massimiliano Allegri si è goduto il riconoscimento che un nutrito gruppo di tifosi bianconeri gli riservato sul finire della sfida contro l'undici allenato dal collega Ivan Juric .

Juve, i tifosi: "Allegri uno di noi!"

Lo Stadium, che ha trascinato la Juventus per tutta la partita, è esploso di gioia per i gol di Gatti e Milik, al fischio finale non ha mancato di far sentire la propria vicinanza anche a Massimiliano Allegri. A risultato ormai acquisito, mentre la partita volgeva al termine, dagli spalti si sono alzati, infatti, dei cori di sostengo: "Mister Allegri! Mister Allegri!" e ancora "Allegri uno di noi! Allegri uno di noi!". Una bella, parziale, rivincita per l'allenatore, spesso nel mirino della critiche di una consistente parte di addetti ai lavori e di tanti sostenitori della Juve. C'è, però, chi, evidentemente, crede in lui e ne apprezza il lavoro.