Conte e il dito medio ad Agnelli: "Mi hanno mancato di rispetto"

Conte e il possibile ritorno alla Juve

"L’addio più sofferto? Mi sono pentito di più alla Juventus, dopo tre anni ho deciso di andare via", ha spiegato Conte. Poi sulla possibilità di un ritorno in bianconero: "All’estero apprezzi il nostro Paese, vedremo le occasioni che ci saranno. Il sogno lo tengo per me, i matrimoni si fanno sempre in due per allenare o tornare in una squadra". "La Juve è sempre stata la squadra da battere e odiare, allenarla non porta simpatie perché hai tutta l’Italia contro" ha concluso il tecnico.

Il terzo dito ad Andrea Agnelli

"Il dito medio a Andrea Agnelli? È stata una reazione ad una situazione in cui mi è stato mancato di rispetto ed educazione, ad una serie di insulti. Non mi pento perché dalla parte opposta non c’era pentimento. Poi ci siamo chiariti", ha concluso Conte.