Juve, è l’ora di Allegri: quando il mare è in tempesta…

La verità in quattro tappe. Milan, Verona, Fiorentina e Cagliari: dalla ripresa post sosta di ottobre alla pausa di novembre; tutto, o quasi, in 23 giorni. La Juve arriva al primo passaggio fondamentale della stagione in piena emergenza. L’intermezzo delle Nazionali non ha certo portato buone notizie a Massimiliano Allegri, considerati gli infortuni e le vicende extra campo che l’hanno privato di diverse pedine chiave. E’ già l’ora di stringere i denti, insomma, di fare quadrato e di trovare energie e motivazioni aggiuntive nello spogliatoio per scollinare a metà novembre con il sorriso. Lo snodo è già importante, perché ci sono quattro sfide che possono mantenere la Signora sempre più attaccata alla vetta e corroborare, allo stesso tempo, i sogni scudetto. Parola che alla Continassa non viene pronunciata, visto che si ragiona sempre sull’obiettivo minimo del ritorno in Champions League, ma che potrebbe tornare prepotentemente d’attualità nel vocabolario in caso di un trend positivo di risultati, a cominciare da domani sera a San Siro. Ci sono due trasferte delicate - Milan, appunto, e Fiorentina - ed è proprio lontano da Torino che è arrivata l’unica sconfitta stagionale finora, il crollo in casa del Sassuolo. E ci sono due salite almeno in apparenza più morbide, per giunta allo Stadium, con Verona e Cagliari che potrebbero dare slancio ulteriore in vista del ritorno dalla sosta novembrina, che avrà nel menù lo scontro diretto con l’Inter.