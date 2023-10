Diretta Allegri: segui la conferenza stampa prima di Milan-Juve LIVE

TORINO - Big match per la Juve : i bianconeri si preparano all' incontro con il Milan , primo in classifica, nella giornata che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale. L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri , interviene oggi in conferenza stampa, a partire dalle 11.30.

11:54

"Abbiamo tante soluzioni"

"Iling mezzala? Più probabile lui di Yildiz, che è molto bravo ma è più seconda punta. McKennie può tornare in mezzo al campo, o più avanti possiamo giocare a due. Soluzioni ce ne sono e ne troveremo. Con la squalifica di Fagioli e l'assenza di Pogba da ieri si è aggregato al gruppo e ci sarà stabilmente Nonge, un 2005 molto bravo"

11:53

"Rugani? E' affidabile"

"Rugani? Può giocare in mezzo, o anche a destra e sinistra. Risponde sempre presente, è affidabile. E poi c'è anche Hiijsen"

11:51

La positività di Papu Gomez

"La positività di Papu Gomez? Ormai è una cosa che appartiene al passato. Non dobbiamo pensare alla semifinale di Europa League contro il Siviglia, è importante guardare avanti"

11:50

"Ho parlato con Fagioli, era giusto farlo"

"Con Fagioli ci ho parlato, era giusto farlo perché per lui il momento non è facile. Sa che la società, lo staff e la squadra sono attorno a lui. Dovrà sfruttare questo periodo per lavorare sul campo e impegnarsi furi dal campo. E poi riprendere una carriera che è solo all'inizio. Va sostenuto"

11:49

"Felice per Kean"

"Milik e Kean stanno bene. Sono contento per Kean, è tornato in Nazionale e ha fatto una buona partita. Cresce molto ance come ragazzo. Oggi abbiamo l'ultimo allenamento, valuterò, spero di indovinare..."

11:47

"Vlahovic non la giocherà tutta"

"Vlahovic titolare? Devo decidere, viene da un periodo di inattività. Se parte titolare non la giocherà tutta, se no sarà un cambio importante, sono felice di averlo recuperato"

11:46

"Domani è una partita meravigliosa"

"La squadra ha voglia di fare, è determinata, si respira un'aria buona. Bisogna avere forza interiore, domani è una partita meravigliosa da giocare al meglio fisicamente e mentalmente"

11:44

Capitan Rabiot

"Domani il capitano sarà Rabiot, speriamo che la prima volta sia di buon auspicio"

11:43

Allegri su Chiesa: "Spero di averlo a disposizione"

"Se Chiesa è sereno dopo l'infortunio che lo ha fatto saltare la Nazionale, sarà convocato. Spero di averlo a disposizione, domani Sarà una partita in cui i cambi saranno importanti. Sono curioso di vedere che partita faremo in uno stadio stracolmo contro una delle favorite, assieme a Napoli e Inter".

11:42

Come stanno Kostic e Cambiaso

"Devo decidere uno tra i due. Sta bene anche Iling. Possono anche dividersi in due la partita"

11:41

Le vicissitudini extra calcio

"Noi allenatori siamo tutti diversi uno dall'altro. Le vicissitudini che ho attraversato le vivo come opportunità di crescit, l'importante è cercare subito di trovare situazioni. Pericolo di testa altrove in questo periodo? I pericoli ci sono sempre, bisogna essere sereni e concentrati. Le vicissitudini vanno affrontate come nella vita, sono di stimolo per cercare soluzioni".

11:37

Le condizioni di Vlahovic e Chiesa. E Weah...

"Vlahovic si è allenato per tutta la settimana con la squadra e sta bene. Su Chiesa, oggi decidiamo se convocarlo, se è sereno. Weah? E' in crescita dopo un momento di don, aveva bisogno di capire, venendo da un altro campionato. In questo momento sta bene".

11:36

Normale che Marotta e Pioli dicano che la Juve è favorita

"Pioli e Marotta dicono che la Juventus è favorita? Normale, uno allena il Milan, l'altro è dirigente dell'Inter. Intanto godiamoci la partita di domani..."

11:34

Allegri, le parole sul caso Fagioli

"Su Fagioli è stato detto tutto, si è pronunciato il club e io sono allneato. Per Fagioli inizia un percorso che, a fine maggio, lo porterà a tornare in campo. Ha sette mesi per mantenere la condizione atletica e per impegnarsi nel sociale".

11:32

Allegri: gara bella e stimolante

"Sarà una partita bella e stimolante: terza contro prima. Giocare a San Siro è bello ma come sempre sarà difficile".

11:31

Arriva Allegri: ha inizio la conferenza

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è arrivato in sala stampa: la conferenza ha inizio.

11:22

Milan e Juve, la classifica

I bianconeri arrivano al match del Meazza a quota 17 punti, che valgono il terzo posto per la squadra di Allegri. Il Milan è a +4: i 21 punti rossoneri valgono attualmente il primato. Vedi la classifica di Serie A

11:10

Allegri e il caso Fagioli: la conferenza stampa

Riparte il campionato, ma stavolta la vigilia di Milan-Juve è diversa. A tenere banco, in casa bianconera, è anche il caso scommesse che ha coinvolto lo juventino Fagioli, con la squalifica per 7 mesi. Le parole di Allegri in conferenza stampa.

11:05

