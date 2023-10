Tacconi torna a casa, il commovente messaggio social di suo figlio Andrea

"Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme". Andrea Tacconi ha annuncia con un post che suo padre Stefano , ex portiere della Juventus , dopo due mesi di riabilitazione a San Giovanni Rotondo in seguito all’emorragia cerebrale che lo colpì nell’aprile 2022, ha completato la riabilitazione.

Andrea Tacconi sempre al fianco di suo padre Stefano

Andrea Tacconi è stato al fianco di suo padre dal primo giorno. Il 23 aprile 2023, a un anno esatto dal malore accusato da Stefano Tacconi, suo figlio aveva postato un altro messaggio carico di speranza: "È passato un anno dal quel giorno, è stato un anno di grande paura e di grande speranza. Cadere per rialzarsi, cadere per poi rialzarsi ancora. La strada è ancora lunga ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L'unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c'è verso, I CAMPIONI VINCONO SEMPRE".