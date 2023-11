Salmo contro l'Inter nella nuova canzone: cosa dice

Maurizio Pisciottu , in arte Salmo , ha rilasciato oggi il suo ultimo album "CVLT". In una delle tracce insieme a Noyz Narcos non ha però risparmiato una battuta contro l' Inter .

Salmo: "Ho tutti i difetti, ma non sono dell'Inter"

Il rapper sardo non ha mai nascosto la sua fede per la Juventus, tanto da essere già stato ospite del club bianconero in occasione delle partite. Nella nuova canzone "Cringe" Salmo afferma: "Ho tutti i difetti, ma non sono dell'Inter". Un piccolo sfottò verso la rivale della sua Juventus che sta scatenando i tifosi e gli appasionati sui social.