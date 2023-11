Juve, Allegri contro la "maledizione" Ranieri: i numeri

Ranieri, che numeri contro Allegri

Massimiliano Allegri non ha mai battuto Ranieri quando lo ha ospitato in Serie A. Dalla stagione 2008/09, i due si sono affrontati per un totale di 4 volte, con un bilancio di un pareggio (Cagliari-Roma 2-2 nel 2009/10) e tre sconfitte per Allegri (tutte col punteggio di 0-1). L'ultimo successo del livornese risale invece al 2008/09, quando il capitolino guidava la Juventus e il toscano sedeva sulla panchina del Cagliari: allora la sfida di Torino terminò sul 3-2 per i rossoblù. Allegri può però consolarsi pensando ai numeri dei diciasette scontri contro il Cagliari, contro cui è ancora imbattuto. Gli unici punti lasciati per strada sono stati a causa di due pareggi: entrambi per 1-1, nel 2012/13 col Milan e nel 2014/15 con i bianconeri.