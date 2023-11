Juve-Cagliari, i convocati di Allegri: sette assenti e una conferma

Scatta il contro alla rovescia per Juventus-Cagliari, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il club bianconero ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per il match in programma alle 18 all'Allianz Stadium. C’è il giovane Nonge, aggregato da settimane in pianta stabile alla prima squadra. Sette assenti: oltre gli infortunati Alex Sandro, Danilo, De Sciglio e Weah, out Pogba (sospeso in seguito alla positività al doping) e gli squalificati Fagioli e Rabiot.