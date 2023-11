Sparito per tre anni in Corea, ricompare a sorpresa in nazionale: chi è l'ex Juve

Han Kwang-Song era stato inghiottito da una sorta di buco nero dopo il 21 agosto 2020, il giorno in cui giocò la sua ultima partita ufficiale in Arabia Saudita con la maglia dell' Al-Duhail . L'ex attacante di Juve, Cagliari e Perugia oggi ha 25 anni ed è riapparso all'improvviso giovedì scorso in occasione di Siria-Corea del Nord 1-0 , valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 .

Han, all'improvviso rieccolo in campo con la Corea del Nord

Si è saputo che Han era tra i convocati e avrebbe perfino giocato solo nel momento in cui è stata consegnata la distinta ufficiale della parita. Lo rivela Mundo Deportivo che ha ricordato che Han era stato costretto ad abbandonare l'occidente per effetto della risoluzione 2397 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 22 dicembre 2017: divieto per i nordcoreani di lavorare all'estero. Il motivo? I loro stipendi sarebbero andati dispersi dalla rete dei tributi per finanziare gli investimenti al regime di Kim Jong-un in campo militare, nucleare e chimico. Han ha così rescisso il contratto con l'Al-Duhail ed è volato a Roma nel gennaio 2021. Da quel momento, però, non potendo rimpatriare a causa della chiusura dei propri della Corea del Nord, causa Covid, ha vissuto in ambasciata, probabilmente proprio in Italia, fino al ritorno a casa per la "rieducazione" programmata, avvenuta tre mesi fa.