L'inedito Chiesa vs Thuram: i due figli d'arte pronti a decidere Juve-Inter

Il match tra Juve e Inter vedrà per la prima volta in campo, da avversari, Chiesa e Thuram . I due attaccanti di Juventus e Inter sono pronti a essere protagonisti in questo importante confronto.

Il confronto tra Chiesa e Thuram

Chiesa è reduce da delle importanti prestazioni fatte registrare con la Nazionale di Spalletti. L'attaccante di Allegri è in buona forma, ed è pronto a ripetersi nella sfida che potrebbe permettere alla Juventus di agganciare il primato della classifica. In Serie A, Chiesa ha messo a segno 4 reti, ma l'ultima volta che ha gonfiato la rete risale al 23 settembre, in occasione dell'amara trasferta di Sassuolo. Positivo, inoltre, l'impatto di Thuram all'Inter. Alla sua prima stagione in nerazzurro, l'attaccante francese ha subito formato una coppia inossidabile con Lautaro Martinez, realizzando 5 gol e 8 assist tra campionato e Champions League.

Il passato a Parma di Enrico e Lilian

I due sono figli di Enrico Chiesa e Lilian Thuram, ex calciatori che hanno condiviso una importante esperienza al Parma dal 1996 al 1999. Con la maglia gialloblu, conquistarono una Coppa Italia e una storica Coppa Uefa, per poi trasferirsi, rispettivamente, alla Fiorentina e alla Juventus.