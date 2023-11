Juve-Inter da record grazie a dodici spettatori in più: la curiosità

Juve-Inter da record . Il derby d'Italia è stato visto dal vivo da 41.507 spettatori (sold out) . L'afflusso di tifosi e appassionati all' Allianz Stadium ha garantito non solo una splendida cornice di pubblico, ma anche un numero di presenze mai così elevato.

Superata Juve-Inter del 7 dicembre 2018: come finì

Il precedente record era stato registrato in occasione di un'altra sfida tra Juve e Inter in Serie A: il 7 dicembre del 2018, i bianconeri con Cristiano Ronaldo in campo vinsero grazie a un gol di Mandzukic al 66' sotto gli occhi di 41.495 spettatori. Dunque, a Torino solo dodici persone in più allo stadio rispetto a quel giorno hanno reso Juve-Inter del 26 novembre 2023 una partita da record.