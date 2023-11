Rabiot e la frase sul pareggio contro l'Inter: "Devi sapere una cosa..."

Cosa ha scritto Rabiot sui social?

Adrien Rabiot, su Instagram ha scritto: "Quando non vinci questo tipo di partite devi sapere di non perderle! Continuamo così, tutti uniti per difendere i nostri colori ! Testa a venerdi". Il riferimento è al prossimo turno con la partita in casa del Monza. Il post del centrocampista francese è la conferma ulteriore del pensiero diffuso nello spogliatoio della Juve dopo la gara con l'Inter. La squadra di Allegri ha blindato il secondo posto e proverà nelle prossime partite a conquistare la vetta della classifica. Che resta ad un passo.