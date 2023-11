Allegri e il corto muso, Bernardeschi svela un retroscena inedito

Federico Bernardeschi è tornato a parlare della Juventus. Ospite di Supertele, l'ex bianconero e attuale calciatore del Toronto ha rivelato di aver fatto visita alla Continassa dopo il derby d'Italia con l'Inter. L'attaccante si è focalizzato sul momento della squadra e su Allegri, il quale potrebbe lasciare il club al termine della stagione: "Sono andato questa mattina a salutare la Juventus. Io penso che Max stia facendo un grandissimo lavoro, i risultati parlano per lui e non avevo alcun dubbio. Ne ha passate tante, ma lui sa come si fa. Corto muso? Non penso che a lui piaccia il corto muso, la Juve è andata in finale di Champions con il 4-2-3-1, che è un modulo offensivo. Allegri in realtà è molto bravo ad adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha".