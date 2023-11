"L'ex Juve Han Kwang-song era sempre seguito dagli agenti nordcoreani": la confessione

Era sparito in Corea del Nord per tre anni, ora è ricomparso in campo e si continua a parlare di lui. Si tratta di Han Kwang-song, attaccante nord coreano che ha giocato in Italia con Juve, Cagliari e Perugia. L'ultima volta che era stato visto su un campo di calcio era in Qatar, quando giocava all'Al-Duhail, fino a quando pochi giorni fa non è tornato in campo per una partita della nazionale nordcoreana alle qualificazioni per il prossimo Mondiale. Ora su di lui vengono raccontate storie che coinvolge anche la polizia della Corea del Nord.