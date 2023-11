Sissoko: "Juve da scudetto, per il Napoli vedo bene Thiago Motta"

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus e del PSG, è intervenuto durante la trasmissione sportiva “Cose di Calcio” su Cusano Italia Tv. Parlando di Juve-Inter Sissoko ha commentato: “Tutte e due le squadre volevano vincere, alla fine è venuto fuori un pareggio. Abbiamo visto una bellissima partita, è un risultato molto positivo soprattutto per la Juventus. Pogba e Fagioli sono due giocatori che hanno esperienza ma non possono giocare. Al loro posto ci sono dei giovani che mancano un po’ di esperienza, ma che col tempo diventeranno grandissimi giocatori".

Sissoko su Vlahovic e la lotta scudetto Sissoko ha poi aggiunto: "Vlahovic ha fatto fatica a fare gol ma il goal che ha fatto contro l’Inter è importante per lui. Sono convinto che continuerà a segnare fino alla fine perché lui è un grandissimo giocatore, ha la capacità di fare gol e sarà decisivo per la seconda parte del campionato”. Poi il prontostico sulla lotta scudetto: ”La Juve non è la squadra più forte che c’è ora ma, secondo me, alla fine vincerà perché ha la capacità di fare le cose bene. Con tre acquisti importanti nel mercato di gennaio sarà in piena corsa per lo scudetto. L'Inter è favorita, ma se la dovrà vedere con la Juve fino alla fine e secondo me sarà la Juve a spuntarla".

Sissoko sulla lotta Champions, Garcia, Mazzarri e il Napoli Sulla corsa Champions, Sissoko ha aggiunto e concluso: “Juventus, Inter, Milan e Napoli, che avevano bisogno di un allenatore che conoscesse la casa piazza. Mazzarri è l’uomo giusto in questo momento. Il presidente non voleva fare un contratto ad un allenatore per tanti anni perché ancora non sa dove vuole andare, con quale allenatore. Ci sono tanti allenatori forti che sono liberi e allora speriamo che arrivi un grandissimo allenatore. Vedo bene l’allenatore Thiago Motta al Napoli”.

