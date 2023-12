Maltempo a Livorno, Allegri scende in campo per ricostruire "il gabbione"

Anche se lo storico "gabbione" distrutto da onde alte fino a quattro metri a Livorno non è quello caro ad Allegri , l'allenatore della Juventus è pronto a scendere in campo per rimerdiare ai danni causati dal maltempo allo storico campetto dei bagni Pancaldi . Un pezzo di cuore per gli appassionati di calcio livornesi.

Allegri: "Profondamente addolorato, per Livorno affetto vivo e costante"

"Sono profondamente addolorato. Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare" ha dichiarato il tecnico della Juventus a Il Tirreno dichiarandosi a piena disposizione per dare il suo aiuto nella ricostruzione.