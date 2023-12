La Juve e il miglior scambio di maglie: Chiesa imita Mbappé, Vlahovic sceglie Ronaldo

Juve, il miglior scambio di maglie dei giocatori

Chiesa è più che eloquente imitando l'esultanza di Mbappè. Tanti i fenomeni scelti come Ronaldo per Vlahovic, Messi per Yildiz, Modric per Miretti e Bellingham per Iling. L'inglese, insieme al giocatore del Real Madrid, ha scelto anche Noah Ohio, attaccante dello Standard Liegi e suo compagno nelle nazionali giovanili inglesi. McKennie invece si tiene stretta una maglia speciale per Robert Lewandowski: infatti lo statunitense ha la maglia del giorno in cui l'attaccante segnò il suo centesimo gol all'Allianz Arena. L'amico Kean sceglie il compagno Weah, mentre Danilo rimane in patria e opta per lo scambio di maglie con Neymar.