Vlahovic, dedica social a Chiesa: il messaggio fa discutere

Vlahovic, l'amicizia con Chiesa e il rigore "ceduto" contro il Genoa

Nelle stories, sul suo account Instagram, Vlahovic ha postato una foto mentre si abbraccia con Chiesa, che lo ha indicato con ampi cenni dopo aver trasformato il penalty del momentaneo 0-1 lanciando un chiaro messaggio: "Il gol è suo". Si presta, invece, a più interpretazioni la dedica social della punta serba al compagno di squadra: "Tu sai! La squadra sa! Noi sappiamo!". Di certo Chiesa e Vlahovic sono legati da una grande amicizia, ma tanti tifosi, come si evince in particolar modo dai commenti su X, hanno interpretato il post come un possibile indizio di mercato. Il tutto mentre si rincorrono le voci su un possibile futuro in Premier League per Vlahovic.