Genoa-Juve, Allegri infuriato con arbitro e Var, arriva la multa: i dettagli

Genoa-Juve, per Allegri multa e diffida: perché

Le motivazioni sono contenute nel comunicato numero 123 del Giudice Sportivo. Allegri è stato multato e diffidato: "per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio". Il match al "Ferraris" ha lasciato in eredità, come noto, una lunga coda polemica per la gestione degli episodi da parte di Fabbri al VAR, su tutti il rigore non assegnato dall'arbitro Massa per tocco di braccio di Bani e la mancata espulsione di Malinovskyj per fallo su Yildiz.