Vlahovic, gol decisivo in Frosinone-Juve e ricarica speciale

Vlahovic e la camera iperbarica

Vlahovic si è scattato un selfie dall'interno della camera iperbarica che sta usando per "ricaricarsi", come ha inteso sottolineare scegliendo proprio l'emoji di una batteria in ricarica a corredo di una storia sul suo account Instagram. L'attaccante della Juve non è il primo giocatore a recuperare energie con l'ausilio della camera iperbarica: Lukaku, Icardi, Neymar, Ronaldo e Vinicius sono alcuni degli altri top-player che ricorrono a questo supporto per recuperare in maniera più rapida ed efficace dallo sforzo profuso in campo.