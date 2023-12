Juve, Vlahovic si allena a parte per un problema fisico: tutti i dettagli

Juve, si ferma Vlahovic

L'attaccante serbo, protagonista dell'ultima vittoria contro il Frosinone, ha lavorato a parte a causa di una botta al piede sinistro. Le sue condioni comunque non preoccupano, con Vlahovic che dovrebbe tornare in gruppo già da domani per poi essere regolarmente a disposizione contro la Roma. Buone notizie invece per Chiesa e Locatelli, che sono già rientrati in gruppo.