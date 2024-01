Chiellini premiato con il Gonfalone d'argento: il messaggio d'amore per la Toscana

Chiellini premiato a Livorno: "Profondo orgoglio"

Premiato con la massima onorificenza dal Presidente Antonio Mazzeo, oggi alla guida del Consiglio Regionale della Toscana, Giorgio Chiellini non ha nascosto tutta la sua soddisfazione, ringraziando le istituzioni presenti anche attraverso i canali social: "Ricevere questa onorificenza é un profondo orgoglio, ho sempre portato con fierezza la mia toscanità in giro per il mondo in tutti questi anni. Grazie per aver pensato a me e per il caloroso sostegno dimostrato".

Mazzeo: "Chiellini, campione ed esempio"

Così il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a margine della cerimonia di premiazione: "Giorgio Chiellini non é stato solo una bandiera del calcio del nostro Paese e uno dei migliori difensori della storia recente. Giorgio é stato ed é un campione e un esempio dentro e fuori dal campo, per grinta, sacrificio, tenacia e volontà di superare i propri limiti".