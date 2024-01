Dopo aver recuperato dall’ischemia che lo aveva colpito, costringendolo a un breve ricovero, Zeman è tornato in piena forma sulla panchina del suo Pescara. Sulla sua strada c'è ora la Juve Next Gen, che i biancoazzurri affronteranno nella 20ª giornata del Girone B di Serie C. Alla vigilia della sfida, Zeman ha speso elogi per i giovani bianconeri, non risparmiandosi però una frecciata sulla Juve.