Luis Hasa non dimenticherà la partita contro il Frosinone, valida come quarti di finale di Coppa Italia, in programma questa sera allo Stadium. Il giovanissimo giocatore della Juventus, infatti, è stato convocato per la prima volta in prima squadra da Allegri. C'è anche il suo nome nell'elenco dell'allenatore bianconero per la sfida contro il Frosinone di Di Francesco. Hasa ha scelto la maglia numero 50.