"La squadra è forte e mi piace come gioca, ho fatto bene a firmare per la Juventus". Queste le prime parole in conferenza stampa di Tiago Djaló, appena prelevato dal Lille. Il difensore si dice emozionato all'idea di cominciare la sua nuova avventura in Italia: "Sono molto felice. Io come Tomori? Siamo un po' diversi, a me piaceva molto Thuram. Non vedo l'ora di cominciare" .