Juventus, George Weah alla Continassa: visita al figlio Timothy

Dopo aver assistito dal vivo al confronto tra Juventus ed Empoli , terminato sul punteggio di 1-1, George Weah è rimasto a Torino per godersi l'allenamento odierno della squadra di Massimiliano Allegri , tornata a correre alla Continassa in vista del big match con l'Inter di Simone Inzaghi. Riflettori puntati sul figlio Timothy, ma grandi abbracci anche con l'americano McKennie, Vlahovic e lo stesso Allegri.

George Weah alla Continassa: maglia celebrativa della Juventus

George Weah, protagonista in Italia negli anni '90 con i colori del Milan, ha continuato a scrivere la storia del suo Paese diventando Premier della Liberia e investendo sul suo percorso politico. Dopo aver perso le ultime elezioni, Weah ha avuto più tempo per seguire suo figlio Timothy, trasferitosi la scorsa estate a Torino per vestire la maglia della Juventus, in corsa per la vittoria dello Scudetto.