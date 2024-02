Allegri commosso per Mandzukic, la sorpresa Juve: "Mi mettete in difficoltà"

Allegri e la commozione per Mandzukic

Tanti gli ex e attuali calciatori che hanno fatto un video saluto di congratulazioni: da Danilo a Pjanic fino a Matri, Khedira, Barzagli e tanti altri. Tra questi non poteva mancare Mario Manduzkic. Il corato gli dice: "Complimenti per questo storico traguardo. Sai quanto non mi piace fare i video, ma per te ho dovuto fare un'eccezione. Ti auguro il meglio, ma devi migliorare a basket". L'allenatore con la voce rotta dall'emozione risponde: "Qui mi avete messo in difficoltà. Con Mario sono legato. È stato meraviglioso perché era buffo. Faceva finta di non sapere l'italiano ma lo sapeva meglio degli altri. Si è fatto male a Roma al gomito alla seconda partita e non rientrava più. Non capivo come convincerlo a rientrare. Poi ho iniziato a decidere insieme a lui cosa fare con l'infortunio e per fargli fare le cose bisognava dirgli l'opposto. Mario era arrivato per sostituire Tevez. Era di un livello talmente alto che faceva paura solo a metterlo in campo".