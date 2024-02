Diretta Allegri dopo Verona-Juventus: segui il LIVE

L'analisi di Massimiliano Allegri in diretta tv e conferenza stampa quanto accaduto nei 90 minuti di Hellas Verona-Juventus , sfida valevole per la venticinquesima del campionato di Serie A, terminata sul punteggio di 0-0. Leggi in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero e dei protagonisti del match del "Bentegodi".

Alex Sandro a DAZN: "Scudetto? L'Inter ha la sua strada"

Sulla corsa Scudetto, Alex Sandro ha ribadito: "Ho sempre pensato di vincere il campionato, ma da quando ho iniziato la mia carriera e da quando sono arrivato alla Juve. Dobbiamo rimanere concentrati su di noi però, perché l'Inter ha la sua strada, noi la nostra".

Alex Sandro a DAZN: "Abbiamo le caratteristiche per cambiare"

Alex Sandro ha poi aggiunto: "Cambio modulo? Abbiamo la possibilità di cambiare in corso d'opera, perché abbiamo le caratteristiche per farlo. Rispetto a difendere a cinque, possiamo guadagnare e perdere qualcosa, ma dipende sempre come facciamo certe cose".

Alex Sandro a DAZN: "È diverso giocare una volta a settimana"

Ancora Alex Sandro: "È diverso giocare una volta a settimana, rispetto ad avere le coppe. Dobbiamo rimanere concentrati, è questo il punto. Dobbiamo tornare ad averla subito, senza perdere punti, evitando sconfitte come quelle recenti. Non abbiamo più margine di errore. Avere una partita a settimana ti permette di provare più cose e di avere più energie".

Alex Sandro a DAZN: "Abbiamo perso la concentrazione"

Così Alex Sandro a DAZN dopo Verona-Juve: "Abbiamo perso un po' la concentrazione in questi giorni, cosa che è stata la nostra forza in questo percorso. Dobbiamo tornare solidi e ritrovare questa concentrazione".

Infortunio per Danilo, esami la prossima settimana

Serio problema alla caviglia sinistra per il capitano della Juventus, rimasto in campo "pro-forma" nel finale del "Bentegodi". Sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso all'inizio della prossima settimana.

Allegri a DAZN: "Partite così non bastano, bene Vlahovic"

Prima di lasciare i microfoni di DAZN, Allegri è stato sollecitato sulla corsa Scudetto: "Non so se oggi ha inciso il distacco dall'Inter, ma di sicuro da oggi non dovrà più incidere. Abbiamo fatto due punti in quattro partite, quindi significa che questo tipo di partite non bastano in questo momento. Vlahovic ha fatto una buona partita, ma la buona partita è stata fatta in generale. Ma non basta. Non dobbiamo pensare di essere già in Champions, ma abbiamo ancora un buon vantaggio e dobbiamo difenderlo. Oggi la sensazione è stata che potessimo prendere gol da un momento all'altro e questo non va bene".

Allegri a DAZN: "Abbiamo sbagliato molto tecnicamente"

Allegri ha aggiunto: "Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente in fase offensiva. Dobbiamo ancora smaltire la delusione post Empoli, perché anche con l'Udinese si è visto, così come oggi. Il cambio modulo era una cosa preparata oggi, perché andando sotto abbiamo pensato di cambiare. Siamo stati troppo lunghi e li abbiamo fatti ripartire a campo aperto. Dobbiamo ripartire e pensare al Frosinone".

Allegri a DAZN: "Non possiamo sbagliare l'atteggiamento"

Ancora Allegri a DAZN: "Non possiamo sbagliare l'atteggiamento, quell'atteggiamento che ci permetteva di portare a casa delle partite del genere nel girone d'andata. Nel calcio ci si mette poco a distruggere, quindi dobbiamo darci una riordinata generale, dopo queste quattro partite in cui abbiamo fatto due punti".

Allegri a DAZN: "Dobbiamo chiarire l'obiettivo"

La prima analisi di Allegri a DAZN: "Una partita come questa la potevi anche perdere, nonostante 2-3 situazioni favorevoli che abbiamo avuto alla fine. Dobbiamo riordinare le idee e chiarire l'obiettivo. Prendiamo gol con troppa facilità, soprattutto sui gol presi oggi. Dobbiamo prenderci questo punto in trasferta e pensare al Frosinone".

Allegri sta per arrivare ai microfoni di DAZN

Si fanno attendere le parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Verona-Juventus. Confronto in corso nello spogliatoio bianconero.

Baroni a DAZN: "Il gol di Folorunsho? Sto cercando di dimenticarlo..."

A breve l'analisi di Massimiliano Allegri. Intanto, è intervenuto ai microfoni di DAZN Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona che non ha nascosto la soddisfazione per il risultato e per la super prestazione di Folorunsho: "Il gol? Sto già cercando di dimenticarlo... A parte gli scherzi, Folo è un ragazzo che ho lanciato io praticamente, cambiandogli ruolo e vedendolo crescere a Reggio con me, ai tempi della Reggina. Ha tutto quello che deve avere un giocatore nel calcio moderno, dalla fisicità alla velocità. Deve lavorare ancora tanto, ma ha margini di miglioramento veramente importanti".

Rabiot a DAZN: "Cambio modulo? Decide Allegri"

Così Rabiot sul tridente visto nella ripresa: "Quello lo sceglie il mister. Conte come lo facciamo, non è una questione di modulo. Abbiamo fatto bene anche con il 3-5-2. Dobbiamo pensare di essere più offensivi, ma senza perdere compattezza e solidità".

Rabiot a DAZN: "Scudetto? Dobbiamo essere realisti"

Il centrocampista bianconero è tornato anche sulla corsa Scudetto: "Dobbiamo essere realisti in questo momento. L'Inter fa il suo percorso, noi dobbiamo pensare a difendere questo secondo posto. Siamo arrivati fin qui, con tutti i punti che abbiamo fatto, ma dobbiamo ritrovare quelli che eravamo. Eravamo troppo mosci stasera".

Rabiot a DAZN: "Dovevamo fare di più"

In attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri, ai microfoni di DAZN ha parlato Adrien Rabiot: "Dovevamo fare di più, dopo i punti che abbiamo lasciato lunedì scorso. Stasera non dovevamo prendere questo primo gol, che c'ha fatto male. Abbiamo rimontato, sì, però ci siamo messi a giocare un po' tardi e dobbiamo ritrovare quella compattezza che ci contraddistingueva prima. È dura giocare contro di loro, è difficile il momento, però dobbiamo ritrovare il percorso che stavamo facendo prima. Sono i dettagli che fanno la differenza".

Chi è Tijjani Noslin, l'uomo che ha punito la Juve

I numeri di Tijjani Noslin, l'attaccante dell'Hellas Verona che ha segnato alla Juve (Leggi tutto)

Hellas Verona-Juventus 2-2

Partita ricca di gol e spettacolo al "Bentegodi", con l'eurogol di Folorunsho che illude il popolo gialloblù in apertura di match. Poi, il pareggio di Dusan Vlahovic su calcio di rigore, decretato dall'arbitro Di Bello per il fallo di mano di Tchatchoua sul tiro di Kostic. Nella ripresa, l'inizio sprint dell'Hellas sorprende la Juve di Max Allegri, beffata dal lampo di Noslin, che buca Szczesny sotto le gambe. Ci pensa Rabiot a rimettere in piedi la Vecchia Signora, con un sinistro sporco ma efficace. Nel finale, gli ingressi di Chiesa e Alcaraz non cambiano le sorti dell'incontro, con il pareggio che non può accontentare la seconda forza della Serie A.

