Bremer e il legame con Brehme: "Mi chiamo così perché mio padre..."

TORINO - "Eri l'idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te: per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy". Così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha reso omaggio sui social a Andy Brehme, morto questa notte a Monaco di Baviera all'età 63 anni. Il giocatore brasiliano ha postato, sul proprio profilo Instagram una foto che ritrae l'ex calciatore con la Coppa del Mondo vinta con la Germania a Italia '90: decisivo il suo gol su rigore contro l'Argentina di Maradona nella finalissima giocata allo stadio Olimpico di Roma.