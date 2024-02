Diretta Allegri prima di Juve-Frosinone: segui il LIVE

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Frosinone , valida per la ventiseiesima giornata di Serie A . L'allenatore dei bianconeri presenta il match in programma domani, 25 febbraio, alle 12:30 all'Allianz Stadium. Aggiornamenti in tempo reale.

14:55

Allegri contro Di Francesco

Anche in conferenza stampa, Allegri ha elogiato il lavoro di Di Francesco sulla panchina del Frosinone. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2011, quando l'ex Roma allenava il Lecce e l'attuale allenatore della Juve era al Milan. Finì 4-3 per i rossoneri al Via del Mare con la celebre rimonta e la tripletta di Boateng.

14:45

Allegri, il bilancio contro il Frosinone

Quella di domani sarà la decima volta che Allegri affronterà il Frosinone, la sesta da allenatore della Juventus: il bilancio recita due sconfitte (l'ultima nel 2006), due pareggi e cinque vittorie.

14:35

Il futuro di Rabiot

14:20

Allegri chiude la conferenza

Allegri conclude così la conferenza stampa: "Chiariamo una cosa: l'obiettivo del ritorno in Champions non è quello minimo, è l'obiettivo punto. Usiamo bene l'italiano. Alcaraz è un buon giocatore: non ha tanta esperienza ma ha tecnica. Dicono che sia una mezzala offensiva ed è il ruolo che può fare meglio. La Juve è sempre stata una società pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno il meglio per la Juventus. Io insieme agli altri dobbiamo pensare a lavorare senza pensare all'anno prossimo. Bisogna avere le spalle larghe e superare questo momento".

14:19

"Alle Juve non va mai bene niente"

"Alla Juve è bello se ti piace la pressione, qui non va mai bene niente. Bisogna sempre cercare di vincere per passare una bella giornata dopo la partita. Bisogna allenarsi alle critiche e al fatto di essere alla Juventus, che deve essere sempre competitiva".

14:17

Allegri sul tridente Yildiz-Vlahovic-Chiesa

"Yildiz, Vlahovic e Chiesa insieme? Ne avremo la possibilità in futuro. Ma anche quando giochiamo con Cambiaso abbiamo un interprete offensivo. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che creiamo. Poi abbiamo preso anche 5 gol nelle ultime quattrro partite e non va bene. Per domani spero di indovinare la formazione. Di Francesco sta facendo molto bene a Frosinone".

14:15

"Corsa Champions ancora aperta"

"Momento negativo non dipeso da un crollo di certezze. Contro il Verona abbiamo fatto la partita peggiore perchè abbiamo avuto la frenesia di volerla vincere subito. Contro il Frosinone serve una partita solida. Per la corsa Champions ci sono diverse squadre pericolose, si cono ancora tanti punti a disposizione. Rabiot? Contro il Verona non ha fatto una bella partita, ma ha fatto gol e assist. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, è il motore di questa squadra".

14:13

Allegri parla del suo futuro

L'allenatore parla del suo futuro: "In questo momento qui non firmerei niente. Ho un contratto fino al 2025. Ora l'unico futuro che vedo è domani e quello di ritornare a giocare la Champions. È dal 2011 che la Juve giocava in Champions, sta a noi riconfermare il risultato dello scorso anno, quando ce l'hanno tolta. Dobbiamo stare attenti a non farci distrarre da quello che sarà l'anno prossimo. Non abbiamo nessuna certezza ora come ora. Ci vuole calma, pazienza ed equilibrio, soprattutto all'interno. Accettiamo le critiche e continuiamo a lavorare".

14:11

"Non eravamo fenomeni e non siamo brocchi ora"

"Non ho neanche pensato di cambiare qualcosa in attacco. Domani andrà in campo la miglior formazione per battere il Frosinone. Sta a noi rovesciare questo momento. Nessuno ti regala una vittoria. Siamo solo noi che dobbiamo fare una partita di ordine e compattezza, sapendo che tre punti ci farebbero vedere le cose in un altro modo. Non eravamo dei fenomeni un mese e mezzo fa e non siamo dei brocchi ora".

14:09

"Concentrati sul Frosinone"

Allegri continua: "Per costruire ci vuole fatica, lavoro e grande sacrificio. Se non fai le cose per bene rischi di distruggere tutto. Noi non siamo in questa situazione. Ne abbiamo passati di questi momenti. Noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, tutto il resto non conta. Dobbiamo tutti essere allineati e concentrati sulla partita di domani. Dopo quella penseremo a quella di Napoli".

14:07

"I 9 scudetti consecutivi hanno drogato tutto"

"L'entusiasmo c'è sempre: allenare per me è passione e amore, in tutte le squadre che ho allenato. Abbiamo iniziato un progetto con la società quando sono tornato e stiamo continuando con quello che ci è stato chiesto. Poi quando sei alla Juve devi sempre cercare di vincere e tutti facciamo il massimo per farlo, ma ci sono anche le avversarie. Ho guardato dei dati: su 38 scudetti, oltre ai 5 scudetti nell'era Carcano, la Juve non ha mai vinto per più di due volte di fila. Quei 9 scudetti consecutivi hanno drogato tutto, ma sono frutto di un lavoro straordinario. Ora siamo in un momento di costruzione. Vogliamo portare a casa la Coppa Italia e la qualificazione in Champions. Per arrivarci serovono minimo 70 punti. Ne abbiamo ancora tanti da fare. Il passaggio a vuoto sarà utile per crescere".

14:04

"Alcaraz? Può essere titolare"

"Difesa a quattro? Non dobbiamo cambiare niente. Sono contento di quello che sta facendo Alcaraz, domani può darsi che sia titolare. Abbiamo fatto tre partite simili contro Bologna, Sassuolo e Verona: non siamo quelli di queste partite. Dobbiamo tornare a essere più ordinati e compatti con serenità".

14:02

Inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Allegri: "Buona settimana di lavoro, come le altre prima degli ultimi risultati negativi. Nel calcio ci sono questi piccoli periodi. Contro il Frosinone sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo tornare a vincere".

13:50

Fagioli racconta la ludopatia

13:40

Zidane alla Juve?

13:30

Il destino di Allegri

13:20

Juve-Frosinone, la conferenza pre-partita di Allegri

La Juve vuole il ritorno al successo, che manca da quattro giornate. Una vittoria è fondamentale per difendere il secondo posto dall'attacco del Milan (-2) e nella speranza di ridurre il gap dalla capolista Inter (+9 con una partita in meno). Dopo il 2-2 a Verona i bianconeri sono chiamati al pronto riscatto. Tra il dire e il fare c'è il Frosinone di Di Francesco, reduce da tre sconfitte di fila, ultima delle quali allo "Stirpe" contro la Roma (0-3), e con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

