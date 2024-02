Vlahovic fa un puzzle del Colosseo, i tifosi: "Ti manca Dybala?"

Dusan Vlahovic ha costruito il Colosseo in versione puzzle 3D. L'attaccante della Juve, che contro il Frosinone ha realizzato una doppietta raggiungendo quota quindici gol in campionato, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è stato immortalato al fianco della sua "opera". Berretto alla rovescia, sorriso, nessun messaggio a corredo, ma solo una emoji della bandiera dell'Italia. Tanto è bastato, però, per scatenare i commenti dei tifosi: bianconeri e della Roma.