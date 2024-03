Juve, la nuova vita di Marchisio: cosa farà con i giovani

TORINO - «L’Inter è un gradino abbondante sopra tutte le altre. Per la Juve raggiungere il secondo posto è un ottimo obiettivo per la stagione». Claudio Marchisio applaude il percorso dei bianconeri: «I nerazzurri sono da tre anni i più forti in Italia, stanno crescendo mese dopo mese, sono per me tra le prime quattro squadre d’Europa e hanno le possibilità per potersi ripetere anche se in Champions bisogna stare attenti a tutto».