Juve, Allegri acclamato all'Allianz Stadium: striscione per i 1000 punti

Massimiliano Allegri è stato celebrato dai tifosi della Juventus per i mille punti conquistati sulla panchina bianconera: "Solo tu e mille più, immenso Allegri". Ad accompagnare lo striscione, comparso in Curva in concomitanza con il fischio d'inizio del match con l'Atalanta, cori di giubilo indirizzati all'allenatore.