Kulusevski shock: "Alla Juve mi sono sentito quasi inutile, volevo scappare"

"Alla Juve mi sono sentito in imbarazzo"

Kulusevski ha messo nero su bianco le sue sensazioni e i suoi ricordi in una lettera pubblicata su 'The Players Tribune' indirizzata ai tifosi del Tottenham: "Erano sei mesi che non giocavo titolare una partita alla Juventus. Ti senti malissimo, perché hai dato la vita per giocare, allenandoti duramente e finisci per guardare giocatori giocare nel tuo ruolo che non sono nemmeno ali. Onestamente, mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E ti colpisce al 100%. È normale, è umano. Quando inizi a crederci, quello è proprio il diavolo".