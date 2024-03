Juve, la Signora ha le gambe storte

Non sempre, nel calcio, la somma di tanti “ci ho provato” può dare il risultato perfetto. Quando poi si è costruita la carriera da vincente sui risultati, si è condannati a portarne ripetutamente di nuovi. E qui finisce la mia critica odierna ad Allegri. Seconda parte. Lettura facoltativa. I punti del dolore juventino sono sette nelle ultime otto partite, cinque delle quali in casa. Gli avversari, in ordine di apparizione a Torino, Empoli, Udinese, Frosinone, Atalanta e Genoa. Due volte la Juve ha sbattuto il muso - corto, of course - contro Udinese e Inter, ricevendo critiche sull’incapacità di produrre gioco; curioso che nel momento in cui ha ben giocato e creato tanto abbia comunque perso. A Napoli. La terza smusata. Dal 21 gennaio, vittoria a Lecce, dove la critica parlò di crescita della squadra (balle), la Juve lotta contro se stessa e i propri limiti. Che sono di qualità individuale: ha le gambe corte e i piedi piatti. Non è casuale che abbia faticato allo Stadium contro avversari resistibili (esclusa l’Atalanta) che hanno saputo chiudersi, difendere (e sfruttare i vuoti e gli errori) ben sapendo che dall’altra parte non c’erano Ronaldo o Zidane, Baggio o Del Piero, Morata o Trezeguet, Vialli o Dybala, Platini o Inzaghi, Tevez o Quagliarella, ma sì. Non si è Juve se non si ha almeno un campione, un grande risolutore in grado di aprire all’improvviso le partite e mettere in secondo piano il livello del gioco: la vittoria è la coperta di cachemire che nasconde le magagne del divano.